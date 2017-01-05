СБУ задержала на взятке завсектором Запорожской таможни: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали заведующего сектором Запорожской таможни по подозрению в вымогательстве взятки в размере $5 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Заведующего сектором одного из отделов Запорожской таможни задержали на взятке сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой", - говорится в нем.
Чиновник требовал от местного жителя $5 тысяч за скидку при растаможивании грузовика.
Правоохранители задержали его на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в сумме $2,9 тысячи.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса - получение взятки.
4 января военная прокуратура задержала сотрудника таможни аэропорта Киев (Жуляны) во время получения взятки.
Фото: ssu.gov.ua
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