СБУ задержала на взятке завсектором Запорожской таможни: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали заведующего сектором Запорожской таможни по подозрению в вымогательстве взятки в размере $5 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Заведующего сектором одного из отделов Запорожской таможни задержали на взятке сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой", - говорится в нем.

Чиновник требовал от местного жителя $5 тысяч за скидку при растаможивании грузовика.

Правоохранители задержали его на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в сумме $2,9 тысячи.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса - получение взятки.

4 января военная прокуратура задержала сотрудника таможни аэропорта Киев (Жуляны) во время получения взятки.

Фото: ssu.gov.ua

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