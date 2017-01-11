Гранатометы и боеприпасы: вблизи Станицы найден тайник ДРГ - фото

В Луганской области оперативники полиции и СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, заготовленный боевиками для осуществления теракта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Накануне правоохранители получили информацию о том, что в одном из заброшенных домов находится тайник со взрывчаткой. Схрон якобы заранее приготовили для совершения диверсионной группой боевиков теракта на контролируемой Украиной территории Станично-Луганского района.

10 января 2017 года сотрудники Нацполиции и СБУ, проведя перед этим кропотливую оперативную работу, обнаружили тайник в заброшенном доме в селе Макарово. Как отметили в полиции, смертоносные средства поражения были тщательно замаскированы, по периметру здания были расставлены растяжки.

"Всего из тайника правоохранители изъяли 11 РПГ-22, РПГ-18, два РПГ-26, четыре тротиловые шашки весом 200 г каждая, тротиловую шашку весом 400 г, 30 гранат ВОГ к подствольному гранатомету, два реактивных двигателя к ручному гранатомету ПГ, два заряда к РПГ-7, 5412 патронов калибра 5,45, 134 патрона калибра 12,7 мм, 1076 патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Изъятое направлено на исследование в экспертный центр.

В настоящее время правоохранители разыскивают лиц, подготовивших тайник.

4 января сообщалось о том, что сотрудники СБУ обнаружили в Покровском районе Донецкой области тайник с большим количеством боеприпасов.

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