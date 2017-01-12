Тернопольская область: люди в балаклавах ворвались в райсуд

В Тернопольской области группа неизвестных в составе более 10 человек в камуфляжной форме и балаклавах ворвалась в зал Зборовского районного суда, где шло заседание, и разлила в помещении жидкость, похожую на кровь. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.



Инцидент произошел сегодня, 12 января, около полудня, когда в суде шло заседание по убийству общественного активиста Виталия Ващенко, которое произошло в мае 2016 года. На момент нападения в зале находились подозреваемые, члены коллегии судей, родственники погибшего и другие граждане.

"По предварительной информации, неизвестные ворвались в зал заседаний и бросили в клетку с четырьмя подозреваемыми две стеклянные банки с жидкостью, похожей на кровь. В результате один из задержанных получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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На место происшествия выехали начальник полиции Тернопольской области Александр Богомол, спецподразделение полиции и следственно-оперативная группа.

После нападения хулиганы выбежали из здания суда, сели в автобус, принадлежащий, по данным правоохранителей, одной из националистических организаций, и уехали в направлении Тернополя. По дороге их остановили сотрудники полиции, которые сопроводили автобус до областного центра. Уже в центре города неизвестные начали убегать из автомобиля, однако правоохранители, применив спецсредства, задержали их.

"Тринадцать мужчин доставили в городской отдел полиции, устанавливаются их личности и причастность к совершению хулиганства в зале суда. Следователи Зборовского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.

В то же время на странице национально-освободительного движения Правый сектор в Facebook сообщается, что активисты организации в знак протеста разлили в зале судебных заседаний кровь, после чего началась стычка с правоохранителями. Утверждается, что представители ПС "требовали справедливого решения суда", чтобы на скамье подсудимых находились не только исполнители, но и заказчик убийства Ващенко.

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Общественный активист, депутат городского совета Кременца Тернопольской области Виталий Ващенко был убит 26 мая 2016 года: двое неизвестных избили мужчину до смерти во дворе его собственного дома. Правоохранители задержали исполнителей и посредника заказа убийства.

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