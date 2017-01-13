В Черновицкой области в ДТП погибли четыре человека: фото
В Черновицкой области в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
Трагедия произошла поздно вечером 12 января на объездной дороге вблизи села Чагор Глыбокского района.
"Как выяснилось, водитель автомобиля Мерседес-Бенц, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Мерседес-Спринтер. В результате столкновения водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Чтобы извлечь тела погибших из искореженного автомобиля, спасателям пришлось применить специальные инструменты.
Водитель микроавтобуса и трое его пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу Черновцов.
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5 января 2017 года в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое детей, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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