В Черновицкой области в ДТП погибли четыре человека: фото

В Черновицкой области в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.



Трагедия произошла поздно вечером 12 января на объездной дороге вблизи села Чагор Глыбокского района.

"Как выяснилось, водитель автомобиля Мерседес-Бенц, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Мерседес-Спринтер. В результате столкновения водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Чтобы извлечь тела погибших из искореженного автомобиля, спасателям пришлось применить специальные инструменты.

Водитель микроавтобуса и трое его пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу Черновцов.

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5 января 2017 года в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое детей, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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