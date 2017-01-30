В СБУ сообщили подробности задержания зампрокурора Кировоградщины

Заместитель прокурора Кировоградской области задержан по подозрению в попытке подкупа военного прокурора. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности.

"Старший советник юстиции в интересах предпринимателя пытался подкупить военного прокурора Кировоградского гарнизона", - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, зампрокурора предложил военному прокурору $1 тыс за "непредставление апелляционной жалобы на решение областного хозсуда об отказе в удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды земельного участка".

Оперативники совместно с сотрудниками ГПУ задержали злоумышленника еще 28 января, в субботу, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко о задержании заместителя прокурора Кировоградской области сообщил вчера, 29 января, и заявил о выходе ГПУ на "серьезный уровень".

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