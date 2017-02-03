В Донбассе задержан боевик с наградами от главарей: фото, видео
Боевика одного из бандформирований террористической организации ДНР задержали сотрудники Службы безопасности в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Житель Покровска Донецкой области по кличке "Седьмой" принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений. Он пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы", - сказано в сообщении.
Во время обыска у боевика изъяли носители с фото- и видеоматериалами, свидетельствующими о его участии в боях на стороне террористов, а также награды от главарей бандгруппировок.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Следствие продолжается.
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