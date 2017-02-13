Контрабандист разбил свой Mercedes, убегая от пограничников: фото
В пункте пропуска Вилок пограничники Мукачевского отряда инициировали проведение углубленного осмотра Audi и Mercedes венгерской регистрации. За рулем первого "немца" был гражданин Венгрии, а другим управляла женщина - также гражданка соседней страны. Они направлялись из Украины домой. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в Facebook.
При осмотре Audi в колесах выявлено 1160 пачек сигарет "Ротманс" стоимостью более 20 000 грн. Из-за контрабандных сигарет машину, которую оценили в 81 000 грн, изъяли.
Когда очередь дошла до Mercedes, муж женщины-водителя сел на ее место и на большой скорости помчался из пункта пропуска в направлении Украины. Пограничники немедленно применили средства принудительной остановки, в результате чего в авто были пробиты все четыре колеса. Однако, сбив шлагбаум, повредив лобовое стекло и боковое зеркало автомобиля, беглец выехал в направлении пгт Вилок, где по результатам проведенных мероприятий транспортное средство обнаружили во дворе одного из частных домов.
В подразделения полиции и прокуратуры направлено сообщение.
Продолжается проверка.
Фото: facebook.com/DPSUkraine
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