Боевики ночью обстреляли Авдеевку: повреждены восемь домов - фото
Боевики гибридной армии РФ в ночь на 16 февраля 2017 года нанесли артиллерийский удар по жилому сектору в старой части Авдеевки, в результате чего повреждены восемь домов местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Террористы обстреляли район, расположенный недалеко от промышленной зоны. В результате разрывов снарядов осколками повреждены восемь жилых домов, особенно пострадали крыши, стены и окна.
Как отмечают в полиции, еще один частный дом в результате прямого попадания полностью сгорел.
По предварительной информации, пострадавших сред мирных жителей нет.
Сейчас на месте происшествия находится следственно-оперативная группа полиции, которая оказывает помощь гражданским и документирует последствия обстрела боевиков.
Читайте также: Как выживает Водяное под обстрелами боевиков: видео
По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт).
Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки, 15 февраля 2017 года, террористы 49 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего один военный погиб, трое ранены, один травмирован.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Фото: dn.npu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:52
-
08:56
-
09:20
-
08:30
-
вчера
19:20
Материалы по теме
-
16.02.2017 10:48
-
16.02.2017 10:35
-
16.02.2017 10:32
-
16.02.2017 10:23
-
16.02.2017 09:45
Все материалы по теме: Война в Донбассе
- Взрыв в оккупированном Донецке: ОБСЕ сообщила подробности 10:35
- Из-за блокады к боевикам массово уходят рабочие заводов - ГУР 09:29
- Штаб: боевики 49 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб военный 06:31
- Ватикан предоставит финансовую помощь жителям Авдеевки 22:55
- Жительницу Краматорска будут судить за псевдореферендум 2014 года 16:51