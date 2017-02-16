Боевики ночью обстреляли Авдеевку: повреждены восемь домов - фото

Боевики гибридной армии РФ в ночь на 16 февраля 2017 года нанесли артиллерийский удар по жилому сектору в старой части Авдеевки, в результате чего повреждены восемь домов местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Террористы обстреляли район, расположенный недалеко от промышленной зоны. В результате разрывов снарядов осколками повреждены восемь жилых домов, особенно пострадали крыши, стены и окна.



Как отмечают в полиции, еще один частный дом в результате прямого попадания полностью сгорел.



По предварительной информации, пострадавших сред мирных жителей нет.



Сейчас на месте происшествия находится следственно-оперативная группа полиции, которая оказывает помощь гражданским и документирует последствия обстрела боевиков.



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По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт).



Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки, 15 февраля 2017 года, террористы 49 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего один военный погиб, трое ранены, один травмирован.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Фото: dn.npu.gov.ua



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