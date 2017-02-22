Автомобилисты перекрыли ряд дорог на западной границе: фото
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, выступающие против действующих таможенных правил, в среду, 22 февраля, перекрыли несколько автодорог, ведущих к пунктам пропуска на западной границе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Около 10:00 автомобилисты начали акции протеста на дорогах, ведущих к пунктам пропуска Порубное (Черновицкая область, на границе с Румынией) и Ужгород (на границе со Словакией).
По данным Госпогранслужбы, обе группы, включающие по 50 человек и около 25 автомобилей, находятся примерно за 1-2 км от пунктов пропуска.
Как отмечают пограничники, такие действия протестующих на работу пунктов пропуска не влияют, однако препятствуют движению в направлении границы.
Аналогичную акцию автомобилисты позже начали во Львовской области, на дороге, ведущей к пункту пропуска Шегини на границе с Польшей.
"Около 35 граждан проводят свою акцию на пешеходном переходе недалеко от пункта пропуска, что влечет за собой некоторые трудности для свободного проезда транспортных средств", - отметили в ГПСУ.
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Во всех случаях на месте событий присутствуют представители Национальной полиции.
"Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию во время пересечения государственной границы через вышеуказанные пункты пропуска", - говорится в сообщении ведомства.
24 января 2017 года владельцы автомобилей с европейской регистрацией в рамках акции протеста частично перекрыли въезды в Киев и подожгли покрышки.
Участники акции потребовали от Верховной Рады принять законопроект N5567, который позволит уравнять граждан Украины и иностранцев в праве пользования автомобилями с еврорегистрацией при временном ввозе на один год. Также участники движения выступают за приведение украинских норм растамаживания машин к европейским стандартам.
Фото: dpsu.gov.ua
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