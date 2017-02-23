В Коломые горел палаточный городок 10-й бригады ВСУ: фото, видео

В Коломые Ивано-Франковской области в палаточном городке 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины произошел пожар. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.



"23 февраля около 05:00 в одной из подчиненных воинских частей, которая дислоцируется в городе Коломыя, произошел пожар, в результате которого огнем были повреждены 15 полевых палаток. Пожарному расчету бригады удалось локализовать место возгорания и не допустить распространения пожара", - говорится в сообщении.



Отмечается, что несколько военных получили незначительные ожоги. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, угрозы их жизни и потребности в госпитализации нет.



По предварительной информации, пожар возник в результате короткого замыкания в электросети, окончательную причину установит следствие.



По факту инцидента командиром воинской части назначено служебное расследование.



Пресс-офицер 10-й бригады Юрий Лелявский в комментарии порталу Галка уточнил, что легкие ожоги рук получили около пяти военнослужащих, которые пытались спасти личные вещи и часть имущества, технику.



Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на остальные 15 палаток.



Пользователи соцсетей утверждают, что во время пожара были слышны как минимум два мощных взрыва, однако военные это отрицают.



"Взрывов быть не могло, потому что в тех палатках были личные вещи. Оружие и боеприпасы хранятся в другом месте", - заявил Лелявский.



В то же время в сети опубликовано видео якобы с места инцидента, на котором действительно слышны звуки взрывов.





18 февраля 2017 года в расположении 16-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады в Сумской области произошел пожар, в результате которого погибли два военнослужащих, один пострадал.

Видео: YouTube



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