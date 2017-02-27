В Авдеевке на одной из улиц уцелели лишь пять домов из 285: фото
В Авдеевке сегодня, 27 февраля, вечером старом городе признаков жизни практически нет. Об этом сообщил начальник Донецкого областного управления полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Проехав почти всю ул. Колосова (бывшая Кирова) увидел только одного прохожего. Но это только внешнее впечатление. Практически в каждом доме на этой улице живут люди, несмотря на отсутствие электричества, воды и угля. Именно на этой улице расположены 285 домовладений, из которых только пять домов не пострадали. Все остальные имеют разные повреждения от регулярных обстрелов города боевиками ДНР", - сообщил Аброськин.
Он отметил, что обратил внимание полицейских на основную задачу - помощь гражданам и их защиту.
Аброськин подтвердил, что в 17:20 электроснабжение в городе было восстановлено.
По состоянию на утро 27 февраля в обстреливаемом террористами городе отсутствовало централизованное электроснабжение, вода подавалась по графику из городского резервуара. Теплоснабжение осуществляется за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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