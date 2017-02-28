Полиция ликвидировала три онлайн-порностудии в Кривом Роге: фото

Сотрудники Национальной полиции 27 февраля ликвидировали три онлайн-порностудии в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

На съемных квартирах работали 15 женщин и трое мужчин - веб-модели.

Полиция совместно с сотрудниками прокуратуры провела три санкционированных обыска.

В студиях обнаружили и изъяли более 10 компьютеров, веб-камеры, штативы, предметы интимного характера, записные книжки с логинами и паролями, рукописные разговорники.

Во время обысков в квартирах находились восемь веб-моделей и организатор.

26 февраля в Киеве и области полиция разоблачила крупнейшую сеть борделей. Месячная выручка от функционирования этого противозаконного бизнеса достигала более 1,5 млн грн.

Фото: dp.npu.gov.ua

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