Полиция ликвидировала три онлайн-порностудии в Кривом Роге: фото
Сотрудники Национальной полиции 27 февраля ликвидировали три онлайн-порностудии в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
На съемных квартирах работали 15 женщин и трое мужчин - веб-модели.
Полиция совместно с сотрудниками прокуратуры провела три санкционированных обыска.
В студиях обнаружили и изъяли более 10 компьютеров, веб-камеры, штативы, предметы интимного характера, записные книжки с логинами и паролями, рукописные разговорники.
Во время обысков в квартирах находились восемь веб-моделей и организатор.
26 февраля в Киеве и области полиция разоблачила крупнейшую сеть борделей. Месячная выручка от функционирования этого противозаконного бизнеса достигала более 1,5 млн грн.
Фото: dp.npu.gov.ua
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