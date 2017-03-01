Главврача психбольницы в Сумах подозревают в пытках: фото

Прокуратура Сумской области подозревает главного врача областной психиатрической больницы в применении пыток к пациентам, что повлекло их смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению, была проведена эксгумация семи трупов пациентов областной специализированной психиатрической больницы № 2, умерших в декабре 2016 года.

Выяснилось, что акты патологоанатомического исследования, согласно которым люди умерли от сердечно-сосудистой недостаточности, подделаны. Причиной смерти пятерых пациентов, по данным прокуратуры, стала острая гнойная пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой.

Кроме того, проведена также эксгумация тела 28-летней девушки, которая умерла в феврале 2016 года, в соответствии со свидетельством о смерти от интоксикации.

Установлено, что патологоанатомическое исследование специалистом проведено поверхностно, на трупе обнаружены телесные повреждения в виде перелома всех ребер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием внутрь. Указанные телесные повреждения образовались за несколько дней до смерти и находятся в причинной связи со смертью, отметили в прокуратуре.

Из показаний свидетелей и журналов учета температуры выяснилось, что в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой - от 10 до 18 градусов при установленной норме в 20 градусов. По информации прокуратуры, главный врач не принимала каких-либо действенных мер по решению данной ситуации.

"В общем, в указанный период на лечении в учреждении находилось 415 пациентов, которые страдали от неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, в результате чего пять из них умерли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главному врачу больницы вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК.

Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об уведомлении о подозрении еще нескольким лицам, которые способствовали указанным противоправным действиям.

В феврале прокуратура Львовской области выявила ненадлежащие условия содержания заключенных в Сокальской исправительной колонии №47.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.