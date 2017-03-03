В Каховке изъято 65 тысяч бутылок контрафактного алкоголя: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 65 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 1,5 млн грн в Каховке Херсонской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Дельцы хранили фальсифицированную продукцию на одном из складских комплексов в Каховке.
Контрафактный алкоголь реализовывался через торговые точки на территории Херсонской области.
В ходе обысков на складах оперативники спецслужбы обнаружили 65 тыс. бутылок водки различных брендов с поддельными акцизными марками.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.
24 февраля в Киеве выявили цех по изготовлению алкоголя из Боярышника.
В начале года Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области поспособствовало снятию с продажи косметического лосьона Боярышник в магазинах торговой сети Везунчик в Херсонской области.
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Фото: ssu.gov.ua
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