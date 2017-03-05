Полиция открыла дело по факту блокирования ж/д в Конотопе: фото

По факту блокирования противниками торговли с государством-агрессором Россией железнодорожных путей в Конотопе Сумской области открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



"Сегодня народные депутаты Украины, которые вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в районе путепровода в Конотопе, остановили два украинских грузовых поезда: один - на четыре минуты, другой - более чем на час", - говорится в сообщении.



Начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко, который также находится на месте происшествия, призвал участников блокады решать вопрос исключительно в правовом поле, не блокировать движение железной дороги и проводить мероприятия мирно, не нарушая закон и общественный порядок.



В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем обустройства препятствий, нарушившее нормальную работу транспорта или создававшее опасность для жизни людей).



Виновникам грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.



Также в Нацполиции заявили о наличии обращения Конотопского отделения Укрзалізниці об убытках, нанесенных остановкой грузовых поездов.



На фото, опубликованных пресс-службой полиции Сумской области, можно узнать народного депутата от Самопомочи Семена Семенченко.



В то же время в штабе блокады торговли с оккупантами заявляют, что "в связи с незаконным отказом Укрзалізниці предоставить документы на поезда, которые везут с территории России и оккупированных территорий Украины через Россию грузы, документы об их происхождении и пунктах назначения, акция в Конотопе продолжается".



"Народные депутаты оказывают помощь штабу блокады, останавливают грузовые поезда и осуществляют проверку документов непосредственно в кабине машиниста. Электрички и пассажирские поезда участниками акции не останавливаются", - говорится в заявлении штаба в Facebook.



В свою очередь в пресс-службе Российских железных дорог заявили, что движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную с Украиной станцию Суземка осуществляется в штатном режиме.



"C 00:00 5 марта с территории Украины на Московской железной дороге - филиале ОАО РЖД было принято по графику пять пассажирских и три грузовых поезда. Это соответствует среднестатистическому показателю. В свою очередь МЖД передала на Украину четыре грузовых состава", - говорится в сообщении.

4 марта 2017 года штаб блокады торговли с оккупантами объявил о создании нового блокпоста - в Конотопе.

15 января несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.



Фото: facebook.com/shtab.blokady, su.npu.gov.ua

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