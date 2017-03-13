Волонтеры нашли награжденных за войну в Донбассе танкистов РФ

В феврале 2017 года в России вдруг решили вручить награды за 2014 год военным РФ, прошедшим через так называемую "украинскую командировку". Об этом сообщают в расследовании волонтеры OSINT-группы InformNapalm.

Медали вручили группе танкистов 136-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354, город Буйнакск, Дагестан, в составе ЮВО ВС РФ), которые в 2013-2014 годах проходили службу в данном подразделении.

"Многие из этих военнослужащих уже вернулись к гражданским профессиям и вряд ли ожидали подобной кремлевской подачки. Возможно, виной тому была бюрократическая сторона хождения путинских приказов, а может, и сами военнослужащие добивались признания их участия в военных действиях", - говорится в расследовании волонтеров.

Так или иначе, продолжили в InformNapalm, вручением наград российское командование еще раз показало круговую поруку всех участников военных действий в Украине.

Медали вручили 13 военным РФ: Александру Засухину, Евгению Хушану, Тимуру Кийсме, Александру Иванову, Эзену Шутуеву, Юрию Такинову, Мейржану Тулепбердинову, Копылову Владимиру, Максиму Пудовкину, Петру Васильеву, Рыбакову Николаю, Андрею Пляскину, Максиму Харитонову.

Ранее волонтеры сообщали, что кадровые российские военные получили от президента России Владимира Путина государственные награды "За заслуги перед Отечеством" II степени за бои под Дебальцево в 2015 году.

Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 12 марта, 82 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в Донбассе. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, ранения получили пятеро украинских военнослужащих.

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