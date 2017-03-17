В Николаеве военный грузовик протаранил зоомагазин: есть жертвы
В пятницу, 17 марта, в Николаеве произошло ДТП при участии военного автомобиля, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Авария произошла в районе Варваровка на улице Веселиновская. О происшествии спасателям сообщили около 15:00, очевидцы рассказали, что автомобиль Урал съехал с проезжей части и врезался в зоомагазин.
На место прибыли сотрудники ГСЧС, оперативники полиции, патрульные и медики. В ходе осмотра места происшествия установлено, что пассажира грузовика зажало в кабине. Спасатели с помощью шансового инструмента деблокировали тело погибшего 27-летнего мужчины.
В цистерне военного бензовоза во время аварии находилось около пяти тонн дизельного топлива. Для предотвращения пожара спасатели создали изолирующий слой с воздушно-механической пены.
Выживший водитель грузовика заявил в комментарии местным СМИ, что причиной ДТП стала неисправность автомобиля. По его словам, он сначала врезался в магазин, расположенный на правой стороне улицы, после чего въехал в зоомагазин.
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