На Буковине СБУ задержала на взятке директора лицея: фото
В Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве директора одного из государственных профессиональных лицеев. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители считают, что руководитель учебного заведения якобы требовал от частного предпринимателя 10 тыс. грн в месяц за предоставление в аренду помещений лицея.
Сотрудники спецслужбы задержали директора при получении взятки в окрестностях Черновцов, где злоумышленник назначил встречу коммерсанту.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Наказание по статье - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
21 марта в Одесской области по подозрению в получении взятки на сумму 6 тыс. грн задержан военный комиссар одного из районных военкоматов.
Фото: ssu.gov.ua
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