В Триполи обстреляли посольство Украины: фото

Посольство Украины в Триполи (Ливия) обстреляли неизвестные. Фотографии последствий обстрела опубликовал на своей странице в Facebook посол Украины в Ливии Николай Нагорный.

"Вот и в наше Посольство в Триполи "подарок" залетел", - написал он.

По словам Нагорного, при обстреле использовалась мина или зенитный снаряд.

18 марта в Украину вернулись украинцы-члены экипажа затонувшего у берегов Ливии судна ANNA. Инцидент произошел 28 февраля этого года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.