В Триполи обстреляли посольство Украины: фото
23.03.2017, 21:09 (5 Фото)
Посольство Украины в Триполи (Ливия) обстреляли неизвестные. Фотографии последствий обстрела опубликовал на своей странице в Facebook посол Украины в Ливии Николай Нагорный.
"Вот и в наше Посольство в Триполи "подарок" залетел", - написал он.
По словам Нагорного, при обстреле использовалась мина или зенитный снаряд.
18 марта в Украину вернулись украинцы-члены экипажа затонувшего у берегов Ливии судна ANNA. Инцидент произошел 28 февраля этого года.
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