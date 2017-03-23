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В Триполи обстреляли посольство Украины: фото

23.03.2017, 21:09 (5 Фото)
В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото
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В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото В Триполи обстреляли посольство Украины: фото

Посольство Украины в Триполи (Ливия) обстреляли неизвестные. Фотографии последствий обстрела опубликовал на своей странице в Facebook посол Украины в Ливии Николай Нагорный.

"Вот и в наше Посольство в Триполи "подарок" залетел", - написал он.

По словам Нагорного, при обстреле использовалась мина или зенитный снаряд.

18 марта в Украину вернулись украинцы-члены экипажа затонувшего у берегов Ливии судна ANNA. Инцидент произошел 28 февраля этого года.

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