Ситуация в Балаклее: обезврежено 620 мин - фото
Пиротехники обезвредили 620 взрывоопасных предметов в ходе разминирования Балаклеи и сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Пиротехнические расчеты ГСЧС изъяли 620 взрывоопасных предметов, обследовали и полностью очистили от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов 5 из 9 секторов в Балаклее и территории сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, по состоянию на 7:00 на технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы различной интенсивности.
Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечены 3 пожарных танка, 3 инженерные машины разграждения и 3 пожарных автомобиля Министерства обороны.
Для доставки воды и заправки привлечены 3 пожарных автомобиля ГСЧС.
В зоне чрезвычайной ситуации по-прежнему отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.
Национальная полиция проводит патрулирование улиц для обеспечения правопорядка.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 2 663 человека и 236 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 420 человек и 107 единиц техники, 15 пиротехнических расчетов.
На железнодорожной станции Шебелинка дежурят 2 пожарных поезда публичного акционерного общества Укрзалізниця.
25 марта Балаклею начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы.
В ночь на 23 марта на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы местные жители - около 20 тысяч человек. В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства.
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Фото: dsns.gov.ua
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