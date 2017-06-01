Под Киевом экс-милиционер дважды за день попался на пьяном дебоше

Полиция Киевской области задержала 46-летнего жителя Броварского района, экс-милиционера и ветерана АТО, который в течение дня дважды попался на пьяном дебоше. Мужчина угрожал своей сестре, устроил стрельбу и бросил кирпич в полицейское авто, а в салоне его машины были обнаружены гранаты, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.



Сообщение о первом инциденте правоохранители получили вчера, 31 мая, в 14:50. Местная жительница заявила, что ее брат на почве имущественного спора якобы устроил во дворе "пьяные разборки": кричит, угрожает физической расправой, стреляет из огнестрельного оружия, а также повредил молотком грузовик.



Не застав мужчину на месте происшествия, полицейские разыскали его на одной из улиц села и остановили автомобиль, на котором он передвигался, как утверждают в полиции, в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители составили на нарушителя административный протокол за нетрезвое вождение, изъяли пневматический пистолет и отпустили домой.



Однако спустя несколько часов, в 21:15, сестра мужчины снова обратилась в полицию с заявлением, что брат якобы угрожал ей бросить гранату во двор. Когда группа реагирования прибыла по месту вызова, из проезжавшего мимо нее автомобиля кто-то бросил кирпич, который повредил крышу полицейской машины.



Правоохранители начали преследовать авто и вскоре заблокировали его движение. За рулем автомобиля оказался пьяный брат заявительницы. В салоне сотрудники полиции обнаружили обломки кирпича, две гранаты и запал.

Читайте также: В ходе массовой драки в одесском баре убит мужчина



У задержанного мужчины изъяли удостоверение работника милиции и участника боевых действий. Выяснилось, что он был уволен из органов внутренних дел в 2004 году и принимал участие в АТО в Донбассе.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит от трех до семи лет тюремного заключения. Изъятые у мужчины боеприпасы направлены на экспертизу, полиция устанавливает их происхождение.

17 мая 2017 года сообщалось, что в Закарпатской области демобилизованный участник АТО взорвал в баре гранату, в результате чего один человек получил ранения.

Фото: kv.npu.gov.ua



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.