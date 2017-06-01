На Подоле киллер стрелял в добровольцев АТО - полиция

Сегодня, 1 июня, на столичном Подоле произошло покушение на участников АТО, добровольцев из батальона полиции "Киев-2" Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2", Adam Osmaev и Амина Окуева", - написал Шевченко.

По его словам, нападавший под видом иностранного журналиста втерся в доверие к бойцам АТО, якобы хотел взять интервью. Во время встречи с ними злоумышленник открыл огонь из пистолета. Ранение получил Адам Осмаев.

Его жена, Амина Окуева, с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера, сообщил спикер полиции.

Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие.

В феврале 2015 года сообщалось, что после гибели в бою под Дебальцево легендарного генерала Исы Мунаева командование батальоном имени Джохара Дудаева принял на себя майор вооруженных сил Республики Ичкерия Адам Осмаев.

В 2013 году Осмаев был подозреваемым в организации теракта против президента Российской Федерации Владимира Путина.

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