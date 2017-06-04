В Одесской области ВАЗ врезался в дерево: четверо погибших - фото
Четыре человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Килийском районе Одесской области. Об этом сообщает УНИАН.
По информации областного управления ГСЧС, сегодня утром, 4 июня, на дороге Спасское - Вилково автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате сильного удара четыре человека погибли на месте происшествия, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как отметили в полиции Одесской области, по предварительным данным, водитель уснул за рулем. Установлено, что пятеро мужчин - жителей региона возвращались с ночной рыбалки.
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25 мая 2017 года в Киевской области в результате ДТП, спровоцированного диким кабаном, погибли три человека.
Фото: bessarabiainform.com
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