Пожар на складах в Броварах ликвидирован, пострадавших нет: фото

Спасатели под утро ликвидировали пожар на складах в Броварах Киевской области, возникший в понедельник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Сообщение о пожаре на территории бывшей овощной базы поступило в Службу спасения 5 июня в 13:26.



Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном металлическом здании ангарного типа размерами 50x20 м с распространением огня на другой металлический ангар размерами 25x20 м, расположенный рядом.



Возгорание было ликвидировано на площади около 1,5 тыс кв. м в 05:45 6 июня. Огонь уничтожил и повредил конструктивные элементы зданий и продукцию древесины, находившуюся внутри. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

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К тушению пожара привлекались 12 единиц техники и 46 человек. Причина возгорания устанавливается.

5 июня 2017 года сообщалось, что в Броварах во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.

Фото: dsns.gov.ua



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