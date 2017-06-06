Пожар на складах в Броварах ликвидирован, пострадавших нет: фото
Спасатели под утро ликвидировали пожар на складах в Броварах Киевской области, возникший в понедельник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре на территории бывшей овощной базы поступило в Службу спасения 5 июня в 13:26.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном металлическом здании ангарного типа размерами 50x20 м с распространением огня на другой металлический ангар размерами 25x20 м, расположенный рядом.
Возгорание было ликвидировано на площади около 1,5 тыс кв. м в 05:45 6 июня. Огонь уничтожил и повредил конструктивные элементы зданий и продукцию древесины, находившуюся внутри. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
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К тушению пожара привлекались 12 единиц техники и 46 человек. Причина возгорания устанавливается.
5 июня 2017 года сообщалось, что в Броварах во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.
Фото: dsns.gov.ua
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