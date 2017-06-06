В Киеве перекрыт канал поставок психотропов из Европы: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией перекрыли в Киеве контрабандный канал поставок психотропных веществ из Европы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что наркодельцы покупали психотропы в одной из европейских стран и рейсовыми автобусами доставляли в Украину.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что один из злоумышленников въехал в страну с "товаром" через пункт пропуска "Ягодин" на Волыни. В столице его встречал сообщник, который обеспечивал реализацию наркотиков в регионе.
Сотрудники СБУ задержали двух наркодельцов на одном из киевских автовокзалов.
При осмотре багажа правоохранители обнаружили 5 тыс таблеток психотропного препарата МДМА (экстази) и 300 г метамфетамина.
Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности остальных участников наркогруппировки.
4 мая сообщалось, что в Киевской области сотрудники СБУ перекрыли канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина, а также прекратили деятельность нарколаборатории.
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