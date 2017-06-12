Боевики обстреляли три поселка в Донецкой области: фото

Боевики обстреляли поселки Ольгинка и Графское Волновахского района и поселок Жованка (часть Зайцево) Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

В поселке Ольгинка под огнем террористов оказалась улица Центральная. Обстрел продолжался с 02:00 до 04:00. Люди всю ночь провели в подвалах. В результате обстрела повреждены 12 домов, а также подстанция, вследствие чего 140 домов остались без света.

Кроме того, около 05:00 боевики открыли огонь по поселку Графское. Крупнокалиберный боеприпас взорвался на дороге у здания по улице Молодежная. Также в результате вражеского обстрела повреждено общежитие, где жили студенты лесного колледжа. Среди местных жителей никто не пострадал.

В поселке Жованка (часть Зайцево) в результате обстрела загорелся жилой дом в переулке Арсеньева. Там посечен фасад и выбиты стекла.

По фактам обстрелов населенных пунктов боевиками открыты уголовные производства по ст. 258 - террористический акт Уголовного кодекса.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Боевики за минувшие сутки, 11 июня, 67 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в Донбассе, неоднократно применяя артиллерию, которая, согласно минским соглашениям, должна быть отведена от линии соприкосновения. В результате боевых действий двое военных погибли, еще четверо получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Фото: dn.npu.gov.ua

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