Потасовка под мэрией Одессы: в здание не пускали депутатов и СМИ
В Одессе сегодня, 14 июня, под зданием городского совета произошла потасовка, в результате которой журналисты и некоторые депутаты не смогли вовремя попасть на заседание органа самоуправления. Об этом сообщает местное издание Думская.
Перед началом сессии у мэрии проходил пикет обманутых инвесторов жилого комплекса Золотой берег. Протестующие пытались пройти в здание, однако вход в горсовет заблокировали представители частной охранной фирмы, муниципальная охрана и бойцы Нацгвардии.
СМИ отмечает, что вместе с пикетчиками не смогли попасть вовремя на сессию и некоторые депутаты горсовета, а также журналисты. Периодически между сторонами возникали мелкие потасовки и перепалки. В итоге сессия началась с опозданием на 15 минут.
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Как сообщает сайт 048.ua, в связи с недопуском представителей прессы на заседание горсовета полиция открыла уголовное производство по ст. 171 УК (препятствование журналистской деятельности).
8 июня 2017 года в Николаеве в облсовете между двумя депутатами произошла драка, в которую также вмешался известный боксер.
Фото: Думская; видео: YouTube / 048.ua
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