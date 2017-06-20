ДТП под Винницей: погиб подросток, еще пять травмированы: фото

В селе Якушенцы Винницкого района Винницкой области в результате столкновения автомобиля Suzuki Grand Vitara с грузовиком КамАЗ погиб 17-летний подросток, еще четверо несовершеннолетних и 19-летний водитель Suzuki были доставлены в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

По данным полиции, авария произошла около 23:00 19 июня вблизи местного кафе. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara допустил столкновение с КамАЗом, который двигался впереди в попутном направлении. От удара внедорожник, в котором, кроме водителя, находились еще пятеро несовершеннолетних пассажиров, перевернулся.

Один из пострадавших - 17-летний житель Винницы погиб на месте происшествия. Водитель и четверо пассажиров, в том числе трое девушек, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. После оказания медицинской помощи двух девушек врачи отпустили домой.

Водитель Suzuki Grand Vitara с политравмой и многочисленными переломами сейчас находится в больнице.

Назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет установлена причина ДТП.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего. За такое правонарушение водителю грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

С начала года на дорогах области было совершено 1215 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41 человек погиб.

Ранее сообщалось, что 16 июня в Киеве на мосту Патона автомобиль Porsche Cayenne "догнал" фуру Scania и на большой скорости врезался в заднюю часть прицепа грузовика. В результате удара пассажир легкового авто погиб на месте, водитель и женщина-пассажир, сидевшая на заднем сидении, живы.

Фото: vn.npu.gov.ua

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