Подразделения сил АТО учились преодолевать водные преграды: фото
На одном из водоемов Донецкой области военнослужащие отряда понтонно-мостового батальона во время совместного тактико-специального учения совместно с другими подразделениями на практике отработали задачи по форсированию водной преграды. К тренировке были привлечены почти 30 единиц военной техники и около 70 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Завершив проведение инженерной разведки подъездных путей на наличие взрывоопасных предметов, личный состав подразделения приступил к спуску на воду звеньев понтонно-мостового парка, из которых был собрано паром грузоподъемностью 170 тонн", - рассказал представитель подразделения подполковник Олег Шаман.
Он отметил, что тренировка была общей, поэтому свои навыки совершенствовали не только военные понтонеры, но и механики-водители бронированной техники, которые отрабатывали элементы загрузки на паромную переправу с последующей ее разгрузкой на необорудованный берег. Кроме того, прикрытие паромной переправы обеспечивали подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты и войск противовоздушной обороны, а за безопасностью на воде следили разведчики-водолазы.
За слаженными действиями подразделений наблюдали представители штаба АТО во главе с руководителем антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенантом Александром Сирским, который по завершению обучения отметил высокое качество подготовки обучения и высокий профессионализм военнослужащих.
Ранее сообщалось, что более трех тысяч регулярных российских войск находятся в Донбассе. Такую цифру назвал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News. Вместе с управляемыми Россией боевиками - 40 тысяч.
Фото: mil.gov.ua
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