Сутки в АТО: пять военных погибли и восемь ранены - фото

Пятеро украинских военнослужащих погибли и восемь получили ранения в ходе антитеррористической операции (АТО) 20 июля. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Гибридная армия 29 раз обстреляла позиции сил АТО 20 июля. В ответ украинские военные 16 раз применяли оружие.

Благодаря умелым и оперативным действиям бойцов ВСУ противник не только прекращал огневые провокации, но и понес серьезные потери в живой силе.

В зоне проведения АТО, после 18:00 незаконные вооруженные формирования усилили активность на донецком направлении.

Начиная с 19:00 и почти до 23:00, из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия боевики четыре раза по разным направлениям били по позициям сил АТО в Авдеевке. Каждый раз в ответ украинские военные открывали плотный огонь, заставляя противника прекратить обстрелы.

Кроме того, в конце суток оккупанты из минометов и гранатометов обстреливали опорные пункты на шахте Бутовка. Силы АТО также отрыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В этом огневом противостоянии один наш военный погиб, один получил ранения.

На луганском направлении около 22:00, бандформирования нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, а на донецком - у поселка Водяное.

Ранее вчера сообщалось, что позиции одного из украинских механизированных батальонов утром 20 июля атаковала вражеская ДРГ из 10-15 боевиков и минимум четырех танков. Незаконные вооруженные формирования начали операцию с массированных обстрелов украинских позиций запрещенными минскими договоренностями 120-миллиметровыми минами и танковыми снарядами. По предварительным данным, не менее четырех танков вели огонь с разных позиций. ДРГ противника насчитывала 10-15 боевиков.

Наступление диверсантов под Красногоровкой удалось отбить, но дорогой ценой: трое военных погибли, семеро получили ранения, один - попал в плен.

19 июля боевики 21 раз нарушили перемирие. Четверо военных погибли, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь.

Фото: facebook.com/ato.news

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