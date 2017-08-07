Под Киевом в лобовом столкновении двух авто погибли семь человек
В Киевской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 6 августа, в 20:30 на Бориспольской окружной дороге. У поворота на Барышевку автомобили ВАЗ и Opel двигались навстречу друг другу, отметили в полиции.
"В автомобиле ВАЗ погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Из этой машины выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице", - говорится в сообщении.
В то же время в Opel выжил водитель, однако погибла его пассажирка.
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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и спасатели.
Обновлено 10:30. Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии телеканалу 112 Украина сообщил, что количество погибших в ДТП увеличилось до семи - в больнице скончалась шестилетняя девочка из ВАЗа.
"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", - сказал он.
По словам Жуковича, в ВАЗе ехали ромы. Этот автомобиль нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон фуры и, выехав на встречную полосу, столкнулся с Opel.
6 августа 2017 года сообщалось, что на дачном массиве Осокорки в Киеве пьяный водитель автомобиля наехал на пешеходов на обочине, погиб ребенок.
Фото: kv.npu.gov.ua, dtp.kiev.ua
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