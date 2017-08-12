В Полтаве в "реабилитационном центре" нашли гражданина США

В Полтаве 21 человек заявил о насильственном ограничении свободы в так называемом реабилитационном центре Волна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"В пятницу, 11 августа 2017 года, работники органов прокуратуры Полтавской области в так называемом реабилитационном центре Волна, расположенном в Полтаве, обнаружили 36 человек, которые лечились от наркозависимости. В ходе опроса 21 гражданин сообщил, что их держали на территории незаконно, ограничивая личную свободу", - сказано в сообщении.

При этом один из мужчин сказал, что он является гражданином США.

"Информация об иностранце во время проверки подтверждена. По этому поводу информировано посольство США в Украине. Сейчас ожидается приезд представителя посольства в Полтаву", - отметил прокурор Сергей Волков.

Сведения о данном факте внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УК.

В последнее время в Украине разоблачено несколько "реабилитационных центров", предоставлявших незаконные услуги в лечении наркозависимости. 2 августа такой центр был выявлен в Днепре.

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