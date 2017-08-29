В Виннице протест против кладбища перерос в драку: фото и видео
В Виннице протест местных жителей против обустройства нового кладбища перерос в драку с представителями компании-подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Сообщения о якобы избиении жителей винницкого микрорайона Сабаров правоохранители начали получать сегодня, 29 августа, около 10:00.
"Предварительно установлено, что между протестующими и застройщиком возник спор, который впоследствии перерос в драку", - говорится в сообщении.
По информации по состоянию на 14:00, в результате потасовки пострадали восемь человек - журналист винницкого издания, пятеро митингующих и двое сотрудников полиции.
На место происшествия прибыли три следственно-оперативные группы полиции, которые документируют события и опрашивают потерпевших и свидетелей.
Винницкий портал Vlasno.info сообщает, что протестующие вышли на Сабаровское поле, когда туда прибыли сотрудники коммунальных служб и спецтехника.
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Как утверждает СМИ, на жителей напала группа неизвестных, завязалась драка. В ходе потасовки пострадал местный журналист Богдан Новак: ему разбили лицо и брызнули в глаза газом. Также досталось оперативному сотруднику полиции, который на месте происшествия был в штатском.
Оттеснив протестующих с поля, нападавшие скрылись, задержать их не удалось.
Прибывшие на место инцидента заместители мэра Винницы Николай Форманюк и Сергей Тимощук призвали жителей к мирному разрешению проблемы и назвали действия подрядчика по обустройству кладбища законными.
В мае 2017 года в Винницкой области несколько десятков вооруженных мужчин осуществили попытку рейдерского захвата фермерского хозяйства, в результате которой ранения получили шесть человек. Полиция задержала 42 подозреваемых в нападении.
Фото и видео: Vlasno.info
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