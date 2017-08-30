В Николаеве депутат Оппоблока обнаружил в своем авто взрывчатку
Депутат Николаевского горсовета от Оппозиционного блока Дмитрий Жвавый заявил, что обнаружил сегодня утром, 30 августа, в своем автомобиле взрывное устройство. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Сегодня утром я, как обычно, вез ребенка и жену на работу и в детский сад, но какие-то … хотели подорвать мою семью. Сработало дистанционное устройство взрывчатки. Слава богу, мы живы", - написал Жвавый.
Николаевский портал Преступности.НЕТ сообщает, что, по словам депутата, когда он попытался завести двигатель своей Toyota Land Cruiser Prado, произошел хлопок, похожий на взрыв петарды, а из-под крышки топливного бака пошел дым.
На место происшествия прибыли правоохранители и взрывотехники.
На опубликованных Жвавым фото и видео видны составные части взрывного устройства - мобильный телефон и провода.
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29 августа 2017 года в Николаеве у ряда депутатов горсовета от Оппоблока правоохранители проводили обыски. Позднее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в результате спецоперации в областном центре задержаны пять предполагаемых членов преступной группировки, в том числе ее лидер - местный бизнесмен Михаил Титов, известный в криминальных кругах под прозвищем "Мультик".
Фото: facebook.com/d.jvavyj, news.pn
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