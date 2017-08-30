Депутат горсовета Ровно задержан на взятке в $5 тыс - СБУ
В Ровно депутат горсовета и его сообщник задержаны по подозрению в получении $5 тысяч взятки от частного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
По версии правоохранителей, депутат якобы требовал вышеуказанную сумму от одного из местных бизнесменов за несоздание "искусственных препятствий строительной деятельности коммерсанта путем подготовки депутатских запросов и инициирования проверок контролирующих органов".
В СБУ заявляют, что подозреваемый предложил предпринимателю передать деньги через посредника, выступавшего его доверенным лицом. Сотрудники Службы задержали депутата и сообщника в офисе якобы после получения всей суммы взятки.
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"Во время обыска в помещении правоохранители также обнаружили более полкилограмма обработанного янтаря и наркотики", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос объявления задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).
Днем ранее, 29 августа, сообщалось, что в Ровно по подозрению во взяточничестве задержан декан одного из высших учебных заведений города.
Фото и видео: СБУ
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