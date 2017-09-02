Под Полтавой в тройном ДТП погибла женщина: фото

На трассе Полтава-Кременчуг возле села Подол Полтавской области произошло тройное ДТП, в результате которого погибла женщина 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель Volkswagen Polo выполнял обгон микроавтобуса, возможно, нарушая правила дорожного движения, и столкнулся со встречным автомобилем Geely. Водитель микроавтобуса Renault Master, чтобы избежать столкновения, направил свой транспорт в кювет.

В результате аварии погибла 35-летняя пассажир Geely.

Был травмирован 28-летний водитель Volkswagen и его пассажиры - двое полтавчан возрасте 28 и 30 лет, 34-летний водитель и 4-летний пассажир Geely (жители Кобеляцкого района).

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства и причины аварии выясняются.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Читайте также: В ДТП на Столичном шоссе погиб сотрудник Управления госохраны

Фото: pl.npu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.