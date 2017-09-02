Под Полтавой в тройном ДТП погибла женщина: фото
На трассе Полтава-Кременчуг возле села Подол Полтавской области произошло тройное ДТП, в результате которого погибла женщина 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель Volkswagen Polo выполнял обгон микроавтобуса, возможно, нарушая правила дорожного движения, и столкнулся со встречным автомобилем Geely. Водитель микроавтобуса Renault Master, чтобы избежать столкновения, направил свой транспорт в кювет.
В результате аварии погибла 35-летняя пассажир Geely.
Был травмирован 28-летний водитель Volkswagen и его пассажиры - двое полтавчан возрасте 28 и 30 лет, 34-летний водитель и 4-летний пассажир Geely (жители Кобеляцкого района).
На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства и причины аварии выясняются.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).
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Фото: pl.npu.gov.ua
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