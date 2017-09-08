Под Киевом полицейские задержали вооруженного наркоагрария: фото

Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области обнаружили и ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию конопли. Ее создал в своем домовладении житель села Розважев Иванковского района. Его месячная выручка от продажи наркозелья составила более 150 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что 36-летний предприимчивый аграрий выращивал коноплю в двух специально оборудованных помещениях с ультрафиолетовым освещением и системой вентиляции. Самостоятельно ухаживал и охранял лабораторию, вооружившись пистолетом ТТ. Сбывал коноплю наркозависимым жителям области.

Во время санкционированного обыска оперативники изъяли 10 кг сухой конопли, 150 кустов живого растения, оружие и направили на соответствующие экспертизы.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Возбуждены уголовные производства по ст.309 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, ст.310 - посев или выращивание снотворного мака или конопли, ст.313 - похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием, а также ст.263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что через пункт пропуска Угринов украинец пытался провезти в Польшу 27 кг наркотиков.