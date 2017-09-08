На Бессарабке в Киеве взорвался автомобиль: видео с места события

В Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, предварительно - есть пострадавшие. Об этом с места события передает корреспондент 112 Украина.

Согласно сообщению, взрыв произошел между ул. Бассейной и Большой Васильковской.

"Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, скорая увезла ее в больницу", - сказано в сообщении.

Также, согласно информации издания, пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. На месте работает полиция.

Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.

Пресс-секретарь столичной полиции на телефонные звонки не отвечает.

По информации Украинской правды, есть погибший. Издание пишет, что взорвавшаяся машина была с грузинскими номерами.

"В авто было трое пассажиров. По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребенком госпитализированы", - сказано в сообщении.

Позже в МВД подтвердили факт взрыва.



"Взрыв в центре Киева: на место прибыл первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Подробности позже", - сказано в сообщении в Twitter МВД.

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