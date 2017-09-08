На Бессарабке в Киеве взорвался автомобиль: видео с места события
В Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, предварительно - есть пострадавшие. Об этом с места события передает корреспондент 112 Украина.
Согласно сообщению, взрыв произошел между ул. Бассейной и Большой Васильковской.
"Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, скорая увезла ее в больницу", - сказано в сообщении.
Также, согласно информации издания, пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. На месте работает полиция.
Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.
Пресс-секретарь столичной полиции на телефонные звонки не отвечает.
По информации Украинской правды, есть погибший. Издание пишет, что взорвавшаяся машина была с грузинскими номерами.
"В авто было трое пассажиров. По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребенком госпитализированы", - сказано в сообщении.
Позже в МВД подтвердили факт взрыва.
"Взрыв в центре Киева: на место прибыл первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Подробности позже", - сказано в сообщении в Twitter МВД.
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