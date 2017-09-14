В Николаеве грузовик задавил первоклассника: фото, видео
На проспекте Героев Сталинграда днем 13 сентября в Николаеве грузовик ЗИЛ 130 задавил первоклассника. Трагедия произошла во дворе дома № 93а. Об этом сообщают Новости-N.
Мама возвращалась из школы вместе с шестилетним Андреемй. Когда они приблизились к дому, ребенок вырвался и побежал. В это время на территорию стройки задним ходом въезжал самосвал ЗИЛ. Ребенок угодил прямо под колеса автомобиля, который сбил его и проехал по упавшему мальчику задними и передними колесами.
От полученных травм первоклассник скончался на месте происшествия.
Возле его тела находились мама и бабушка. Мать погибшего дважды выбегала на проспект Героев Сталинграда с намерением броситься под автомобиль. Оба раза буквально в последние секунды ее останавливали полицейские.
В доме № 93а в настоящее время проводится реконструкция бывшего магазина военторга. Грузовик выезжал именно оттуда. Собравшиеся на месте происшествия жители дома рассказали, что автомобили, выезжающие со стройки, лихачат, едут слишком быстро, и трагедия, подобная сегодняшней, едва не случилась уже как минимум дважды. В обоих случаях речь идет о детях.
Фото, видео: novosti-n.org
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