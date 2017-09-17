В тылу зоны АТО упал российский беспилотник: фото
Вблизи Новогродовки Донецкой области, в тыловом районе зоны антитеррористической операции, упал российский беспилотник Орлан-10. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На этот раз украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник Орлан, хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера (16 сентября - ред.) в первой половине дня Орлан упал сам из-за технического сбоя системы", - говорится в сообщении.
Разработкой Орлана-10 занимается российское предприятие под названием Специальный технологический центр. Корпус и двигатель БПЛА - российского производства, электронные системы же поставлены из Тайваня.
В штабе АТО отмечают, что данную модель беспилотника Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии боевиков.
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"Беспилотный летательный аппарат недешев: 18 млн рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно - по два-три самолета на операцию", - говорится в сообщении.
В августе 2017 года украинские военные в Приазовье сбили беспилотник-разведчик боевиков.
Фото: пресс-центр штаба АТО
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