В Николаеве из ювелирного украли 5 кг золота на 3 млн грн: фото

Четверо злоумышленников в масках похитили из ювелирного магазина в помещении супермаркета на пр. Богоявленском в Николаеве 5 кг золотых изделий на сумму более 3 млн грн. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, преступление произошло в ночь на 18 сентября.

Злоумышленники, разбив двое стеклянных дверей, проникли в помещение примерно в 02:00 и похитили три сейфа с золотыми ювелирными изделиями.

Двое охранников супермаркета заметили кражу только в 05:00 и сообщили в полицию.

"В ходе следствия было установлено, что помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в магазин", - сообщили в полиции.

Окончательная сумма ущерба устанавливается.

Сейчас изучается видео с камер наблюдения.

Известно, что воров было четверо, они были в черных масках.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК - кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему, что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Проводятся неотложные следственные действия, на месте происшествия работают эксперты.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Николаеве на парковке супермаркета Сильпо на улице Чкалова неизвестный ограбил автомобиль Peugeot, принадлежащий депутату Николаевского городского совета Ларисе Веселовской.

Фото: mk.npu.gov.ua

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