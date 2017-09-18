Неизвестные атаковали суд по делу 2 мая в Одессе: фото, видео
Люди, протестующие против оправдательного приговора участникам беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, предприняли попытку штурма здания суда в Черноморске. Об этом сообщает Думская.
Согласно сообщению, активисты хотят не допустить освобождения фигурантов уголовного производства.
"Периодически возникают стычки с правоохранителями, которые охраняют суд. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ", - сказано в сообщении.
Как отмечает издание, двоих фигурантов полиции удалось вывести.
Позже издание сообщило, что всех оправданных участников процесса вывели из здания - вместе с женами и адвокатами их вывезли в автозаке. Активисты отступают.
Сегодня городской суд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. "Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину", - заявили в суде. После оглашения приговора двоим из фигурантов дела сотрудники СБУ зачитали новое подозрение.
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