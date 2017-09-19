В Херсоне загорелся дом, погибли мать и двое детей: фото
В Херсоне при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей, поиски еще одного ребенка продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Херсонской области.
Сообщение о возгорании спасатели получили сегодня, 19 сентября, в 04:49: на двухэтажном жилом доме загорелась кровля на площади более 200 кв. м, огонь распространился на второй этаж.
На месте происшествия пожарные организовали эвакуацию людей с охваченного огнем этажа.
"В результате пожара погибли три человека, по предварительным данным, двое из них - дети. Кроме того, пострадали два человека, которые госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что, по имеющейся информации, в квартире, где погибли люди, проживала женщина с тремя детьми, поэтому поиски еще одного ребенка продолжаются.
Утром, в 07:00, пожар был локализован, к его ликвидации привлечены 45 спасателей и 10 единиц техники.
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Управделами исполкома Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк в своем Facebook сообщает, что погибших четверо - 25-летняя мать и трое детей (семь, пять лет и один год). По ее словам, среди пострадавших - 27-летний сотрудник ГСЧС, который получил перелом таза, спасая людей. Также пострадали отец погибших детей (у него сильные ожоги) и проживавшая в доме женщина (госпитализирована с переломом).
Чиновница сообщила, что в доме дотла сгорели 11 квартир. "Люди остались совершенно без ничего", - отметила Гандзюк.
Решением городских властей 19-20 сентября в Херсоне объявлены днями траура.
15 сентября 2017 года поздно вечером в Одессе в детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли две девочки, поиски еще одной, пропавшей без вести, продолжаются.
Ранее сообщалось о фрагментах третьего тела, найденных на месте пожара, однако они пока не идентифицированы.
Фото: пресс-служба ГСЧС
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