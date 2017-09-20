Волонтер показал реалии Авдеевской промзоны: фоторепортаж

Волонтер показал последние фотографии в сети интернет с Авдеевкой промзоны, которую четвертый год гибридной войны постоянно обстреливают проросийские наемники. Об этом он сообщил у себя в Facebook Тарас Грень.

"Промка. Это, наверное, самый известный бренд этого периода войны. Такой, как в 2014 году Карачун,или Саур-Могила. В 2015 году - Дебальцево. В 2016 году - Светлодарская дуга. Казалось бы чуть ли не каждый журналист, который приезжает в АТО считает своим долгом побывать на промки. Как правил, ребята принимают всех. Потому, что о войне нужно знать правду", - отметил волонтер.

По его словам, вокруг полностью разрушенного предприятия просто стерты с лица земли украинские села.

"Российские оккупанты, не стесняясь, ведут огонь по домам украинцев. Когда идешь по уничтоженным селам, то невольно думаешь, неужели, те, что там, за бруствером, не понимают простой истины - рано или поздно для каждого наступит время отчитываться, прежде всего, перед собой всю свою жизнь", - добавил волонтер.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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