ДТП в Ровно: пострадали три человека, повреждены 26 машин - фото

В Ровно автомобиль Mercedes протаранил бетонный забор и повредил припаркованные за ним пять автомобилей, обломки забора повредили еще 20 машин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

ДТП произошло во вторник, 2 января, около 03:00 на улице Евгения Коновальца в областном центре.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 26-летний житель за рулем Mercedes S 500 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный забор, сломав около 15 метров ограждения.

В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки ограждения повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств.

В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: у 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал.

По словам врачей, от всех пострадавших исходил запах алкоголя, но окончательные результаты станут известны после экспертизы отобранных образцов крови.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полицейские начали досудебное расследование.

Ранее сегодня сообщалось, что под Киевом заблокированный на железнодорожном переезде легковой автомобиль едва не был сбит поездом, однако в последний момент водитель чудом избежал столкновения.

Фото: rv.npu.gov.ua

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