В Закарпатской области поезд сошел с рельс: фото и видео
10.01.2018, 15:36 (9 Фото)
В селе Силь Великоберезнянского района Закарпатской области сошел с рельс железнодорожный состав. Об этом в своем Facebook сообщил местный житель Юрий Василевич, опубликовав фото и видео с места происшествия.
По информации местных СМИ, авария "незначительная" - на обочине оказались два последних вагона грузового поезда.
Причина происшествия пока неизвестна.
Место происшествия на карте региона:
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