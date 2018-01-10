В Закарпатской области поезд сошел с рельс: фото и видео

В селе Силь Великоберезнянского района Закарпатской области сошел с рельс железнодорожный состав. Об этом в своем Facebook сообщил местный житель Юрий Василевич, опубликовав фото и видео с места происшествия.

По информации местных СМИ, авария "незначительная" - на обочине оказались два последних вагона грузового поезда.

Причина происшествия пока неизвестна.

Место происшествия на карте региона:

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