Контрабандисты везли 43 пакета конопли в голове куклы-украинки
На таможенном посту Песочин харьковские таможенники обнаружили 43 пакета с коноплей в очень оригинальном тайнике - голове сувенирной куклы в национальном костюме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
"Во время проведения рентген-сканирования экспортного международного экспресс-отправления, в котором, согласно заявленным документам, находилась Folk Ukrainian Doll кукла. Установлено, что голова куклы имеет неоднородные цветовые вкрапления. Они свидетельствуют о возможном наличии органических веществ. После этого, таможенники привлекли служебную собаку по кличке Любомир, который сработал на вышеупомянутую куклу", - сказано в сообщении.
При дальнейшем осмотре в голове куклы, были обнаружены 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, ведутся следственные действия. Все предметы переданы в правоохранительные органы.
Фото: kh.sfs.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме
-
15.01.2018 08:36
-
14.01.2018 12:36
-
13.01.2018 03:39
-
12.01.2018 15:31
-
12.01.2018 13:12
Все материалы по теме: Преступность
- Неизвестные обклеили Донецк наклейками о Стусе: фото 20:33
- Шабунин заявил о возобновлении расследования против него 19:39
- В Волновахе полиция задержала информатора боевиков 17:39
- СБУ задержала на взятке полицейского начальника Одесской области 16:57
- Около 20 чехов воевали на стороне боевиков в Донбассе - СБУ 16:34