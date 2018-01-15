Контрабандисты везли 43 пакета конопли в голове куклы-украинки

На таможенном посту Песочин харьковские таможенники обнаружили 43 пакета с коноплей в очень оригинальном тайнике - голове сувенирной куклы в национальном костюме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Во время проведения рентген-сканирования экспортного международного экспресс-отправления, в котором, согласно заявленным документам, находилась Folk Ukrainian Doll кукла. Установлено, что голова куклы имеет неоднородные цветовые вкрапления. Они свидетельствуют о возможном наличии органических веществ. После этого, таможенники привлекли служебную собаку по кличке Любомир, который сработал на вышеупомянутую куклу", - сказано в сообщении.

При дальнейшем осмотре в голове куклы, были обнаружены 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, ведутся следственные действия. Все предметы переданы в правоохранительные органы.

Фото: kh.sfs.gov.ua

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