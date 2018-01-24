Из плена боевиков освобожден военный Роман Савков: фото
Старший солдат 92-й бригады Роман Савков освобожден из плена боевиков. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.
"Прекрасная и важная новость! Только - но СБУ доложили президенту Петру Порошенко, что освободили украинского заложника, военнослужащего Романа Савкова. Президент по телефону уже поздравил Романа на свободе", - написала Геращенко.
Порошенко поручил провести полное медицинское обследование и лечение Савкова.
По ее словам, военнослужащий еще в шоковом состоянии и не верит, что все это правда. Она сообщила, что Савкова захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья.
Первое, что сказали нам освобожденные заложники в Горловке 27 декабря - это просьба сделать все, чтобы освободить других. О Романе, а также Александре Коринькове, Сергее Глондаре, Богдане Пантюшенко президент говорил с ребятами в вертолете и самолете", - добавила вице-спикер Рады.
"На днях он помиловал одну преступницу, чтобы освободить военного. На этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он пройдет лечение в военном госпитале. А мы боремся за других, и я верю, что очень скоро будут хорошие новости и для других семей", - подчеркнула Ирина Геращенко.
По ее словам, СБУ и ее помощники сопровождают Романа, уже завтра он сможет обнять свою мать.
21 января президент помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для будущего обмена пленными.
Тема дня: Не "всех на всех", но самый масштабный обмен заложников
27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.
По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
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