СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств
Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения совместно со столичной прокуратурой блокировали изготовление и реализацию опасного фальсификата лекарственного средства "кислород медицинский". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что дельцы организовали производство фальсификата с использованием оборудования, предназначенного для изготовления технического кислорода, что создавало угрозу жизни и здоровью пациентов. Опасную продукцию злоумышленники поставляли в более 20 государственных лечебно-профилактических учреждений в Киевской и Житомирской областях.
Оперативники спецслужбы выяснили, что для легализации фальсификата организаторы использовали документы лицензированных производителей медицинского кислорода из других регионов Украины.
Во время следственных действий в складских, производственных помещениях и местах проживания злоумышленников сотрудники СБУ изъяли оборудование для производства фальсифицированного кислорода и 16 т субстанции для его изготовления.
Правоохранители также обнаружили документацию по поставкам в государственные лечебные учреждения "продукции" на сумму почти 10 млн грн. Сейчас использование опасной продукции в медицинских учреждениях прекращено.
В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении подозрений организаторам противоправной сделки.
С 2018 года Министерство здравоохранения планирует ввести электронные рецепты.
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Фото: ssu.gov.ua
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