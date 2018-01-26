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СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств

26.01.2018, 15:53 (5 Фото)
СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств
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СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств СБУ перекрыла незаконное производство опасных для жизни лекарств

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения совместно со столичной прокуратурой блокировали изготовление и реализацию опасного фальсификата лекарственного средства "кислород медицинский". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что дельцы организовали производство фальсификата с использованием оборудования, предназначенного для изготовления технического кислорода, что создавало угрозу жизни и здоровью пациентов. Опасную продукцию злоумышленники поставляли в более 20 государственных лечебно-профилактических учреждений в Киевской и Житомирской областях.

Оперативники спецслужбы выяснили, что для легализации фальсификата организаторы использовали документы лицензированных производителей медицинского кислорода из других регионов Украины.

Во время следственных действий в складских, производственных помещениях и местах проживания злоумышленников сотрудники СБУ изъяли оборудование для производства фальсифицированного кислорода и 16 т субстанции для его изготовления.

Правоохранители также обнаружили документацию по поставкам в государственные лечебные учреждения "продукции" на сумму почти 10 млн грн. Сейчас использование опасной продукции в медицинских учреждениях прекращено.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении подозрений организаторам противоправной сделки.  

С 2018 года Министерство здравоохранения планирует ввести электронные рецепты.

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Фото: ssu.gov.ua

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