В Чернигове задержаны подозреваемые в краже денег из банкоматов
В Чернигове оперативники уголовного розыска полиции Черниговской области совместно с сотрудниками Киевского управления Департамента киберполиции задержали злоумышленников за похищение денег из банкоматов. Об этом сообщает Киевское управление департамента киберполиции.
Двое злоумышленников с помощью вредоносного программного обеспечения, предоставляли команду банкомату на выдачу наличных. Таким образом за два месяца они завладели суммой почти в 1 млн грн. По данному факту начато уголовное производство.
"Полицейские установили, что преступная группа, в составе двух человек, механически повреждала банкоматы и получала доступ к сервисному разъему. После этого, с помощью вредоносного программного обеспечения, они давали команду на выдачу наличных", - сказано в сообщении.
Для сокрытия своей преступной деятельности злоумышленники использовали поддельные документы и постоянно меняли место жительства.
Сегодня, 10 февраля, полицейские задержали злоумышленников. Установлено, что группа действовала с середины декабря 2017 года. Накануне, они по такой схеме похитили 200 тыс грн в одном из банкоматов райцентра Черниговской области. Во время задержания у подозреваемых изъяты наличные и флешка, на которой находилась программа с вредоносным программным обеспечением.
Полиция продолжает проводить комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание других участников преступной группы и изъятия вещдоков.
Следователи подозревают эту группу в причастности к совершению нескольких аналогичных краж в разных районах области.
Ранее киберполиция предупреждала о массовом распространении вируса-шифровальщика, известного как Scarab, который впервые был обнаружен в июне 2017 года.
Фото: npu.gov.ua
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